الموقوفين

“الداخلية”: ضبط 21 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقة جنوب ابرق خيطان

16 يناير، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإنتشار الأمني والحملات المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة باللجنة الثلاثية المشتركة بالتعاون مع جهات الدولة المعنية أسفر عن ضبط (21) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقة جنوب ابرق خيطان وجاري احالتهم لجهات الإختصاص، كما تم تحرير (21) مخالفة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة وتم قطع التيار الكهربائي ومخالفة جميع المنشآت الغير مرخصة من قبل بلدية الكويت.

المصدر
وزارة الداخلية
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16 يناير، 2023
0 24 أقل من دقيقة

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