سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يترأس الجلسة

مجلس الوزراء يعتمد عطلة “الإسراء والمعراج” وعطلة “العيد الوطني”

16 يناير، 2023
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قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 19 فبراير المقبل يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل بديلا عن يوم السبت الموافق 18 فبراير الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 20 فبراير المقبل.

ونظرا لوقوع عطلة العيد الوطني في يوم السبت الموافق 25 فبراير المقبل فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار الاثنين الموافق 27 فبراير المقبل يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل وذلك بديلا عن عطلة العيد الوطني علما بأن يوم الأحد الموافق 26 فبراير المقبل هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم التحرير على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير المقبل.

المصدر
كونا
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16 يناير، 2023
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