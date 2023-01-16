القبض على أكثر زعيم مافيا مطلوب في إيطاليا منذ 30 عامًا

القبض على أكثر زعيم مافيا مطلوب في إيطاليا منذ 30 عامًا

أعلنت السلطات الإيطالية اعتقال ماتيو ميسينا دينارو، أكثر زعيم مافيا مطلوب في البلاد، بعد فراره من العدالة منذ عام 1993.

ميسينا دينارو في يد العدالة

أعلنت الشرطة العسكرية الإيطالية التي يطلق عليها اسم “الكارابينييري”، اعتقال ميسينا دينارو في مدينة باليرمو حيث كان يخضع للعلاج في منشأة صحية.

ويُزعم أن ميسينا دينارو، أحد أكثر المجرمين المطلوبين في إيطاليا، هو عراب مافيا كوزا نوسترا الصقلية.

وأشادت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، بالاعتقال ووصفته بأنه “نصر عظيم” للدولة، واصفةً ميسينا دينارو “بأحد الزعماء المهمين لجرائم المافيا”.

السجن المؤبد.. مرّتين

عام 2002، حُكم على ميسينا دينارو بالسجن المؤبد غيابيًا لتورطه في عدة هجمات إرهابية وجرائم قتل في عامي 1992 و1993.

وشمل ذلك مقتل جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو، وهما اثنان من المدعين البارزين المناهضين للمافيا في تفجيرين منفصلين عام 1992.

أدين ميسينا دينارو بتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية في ميلانو وفلورنسا وروما عام 1993 التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات.

أما عام 2012، فحُكم على ميسينا دينارو بالسجن المؤبد غيابيًا مرة أخرى لدوره في تعذيب وقتل ابن عضو سابق في المافيا، تحوّل إلى مخبر، كان يبلغ من العمر 11 عامًا.