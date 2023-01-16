أمين “مجلس التعاون” يعزي العراق بوفاة وإصابة عدد من مشجعي بطولة “خليجي 25” بحادث سير

أمين “مجلس التعاون” يعزي العراق بوفاة وإصابة عدد من مشجعي بطولة “خليجي 25” بحادث سير

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الاثنين عن بالغ الحزن والأسى للعراق في ضحايا حادث السير لمشجعي بطولة كأس الخليج العربي الذي أدى إلى وفاة عدد من المشجعين وإصابتهم.

وقدم الحجرف في بيان أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة العراق وشعبه في هذا الحادث العرضي الذي وقع متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وثمن الحجرف الدور التنظيمي الكبير الذي قدمته حكومة العراق في التحضير والاستعداد لنجاح هذا الحدث الرياضي.

ولقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح متفرقة في حادث سير لحافلة تقل مشجعين عراقيين في طريقهم الى البصرة لحضور مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 25).