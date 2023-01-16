صورة أرشيفية

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

16 يناير، 2023
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استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها صباح اليوم الاثنين اثر رصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء اقتحام القوات مخيم (الدهيشة) جنوب (بيت لحم).

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الطفل عمر خمور (14 عاما) استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة وكانت إصابته بالرصاص الحي في الرأس.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم صباح اليوم وقامت بحملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها فلسطينيا وسط مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة وردوا بالرصاص الحي ما أدى الى إصابة خمور الذي أعلن عن استشهاده لاحقا.

والشهيد عمر خمور هو الطفل الرابع الذي تم قتله برصاص الاحتلال الإسرائيلي من بين 14 شهيدا منذ بداية العام الحالي.

المصدر
كونا
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16 يناير، 2023
0 17 أقل من دقيقة

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