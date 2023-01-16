“الداخلية”: تحرير 80 مخالفة مرورية وحجز مركبات مخالفة وحجز 3 مركبات قضائياً

استمراراً لتنفيذ الحملات المرورية والأمنية للإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على الشركات والورش المخالفة للقرار الوزاري رقم 2022/76 من قرار وزارة التجارة والصناعة، قامت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة اليوم الأثنين الموافق 2023/1/16 بحملة تفتيشية على منطقة الفحيحيل الصناعية أسفرت عن تحرير (80) مخالفة مرورية، وحجز (3) مركبات مخالفة كما قامت بحجز (3) مركبات قضائياً واحالة شخص حدث لا يحمل اي اثبات رسمي الى جهة الإختصاص، كما قامت وزارة التجارة والصناعة باغلاق فوري لـ (6) ورش ،مخالفة، كما تم تحرير (23) محضر مراجعة لأستكمال الإجراءات القانونية وعمل (4) تعهدات للورش المخالفة.

وتهيب الإدارة بجميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالقوانين والشروط والضوابط المنظمة والاتصال المباشر في حالة وجود أية سلوكيات خاطئة او رصد اية أعمال استهتار ورعونة على هاتف الطوارئ (112) أو على رقم “واتس اب” الإدارة العامة للمرور (99324092) حفاظاً على سلامة الجميع.