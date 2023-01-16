عادل الدمخي يقترح استمرار صرف بدل الموقع للمهندسين الكويتيين أثناء الإجازة

أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح برغبة باستمرار صرف بدل الموقع للمهندسين الكويتيين أثناء تمتعهم بإجازاتهم، وإلغاء الاشتراطات الواردة بالمادة الرابعة من القرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن بدلات المهندسين الكويتيين الصادر من مجلس الخدمة المدنية، ونص الاقتراح على ما يلي:

تعزيزا للمجال الهندسي وجذب وتحفيز المهندسين الكويتيين للانخراط بالعمل في المشاريع التنموية بالبلاد ولرفع المعاناة المادية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع المستوى المعيشي والالتزامات المالية ولتحقيق الاستقرار المعيشي للمهندسين الكويتيين وأسرهم وأسوة بالكادر الطبي باستمرار صرف بدلي الخفارة والتدريب للأطباء أثناء تمتعهم بإجازاتهم بقرار وزير الصحة رقم (143) لسنة 2022، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

تلغى الاشتراطات الواردة في المادة الرابعة من القرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن بدلات المهندسين الكويتيين الصادر من مجلس الخدمة المدنية واستمرار بدل الموقع للمهندسين الكويتيين أثناء تمتعهم بإجازاتهم.