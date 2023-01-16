شعيب شعبان: تقارير اللجنة المالية لن يتم سحبها إلا إذا قدمت الحكومة بدائل لتحسين مستوى معيشة المواطنين

طالب النائب شعيب شعبان الحكومة بحضور الجلسات المقبلة لمجلس الأمة والابتعاد عن الممارسات السلبية ومواجهة المجلس سواء كانت مؤيدة أو معارضة للقوانين التي تعرض للنقاش، والالتفات إلى مطالب الشعب وتحسين معيشتهم في الفترة المقبلة.

وأكد شعبان في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن القوانين التي قدمتها اللجنة المالية كانت واضحة ولن تُسحب إلا إذا قدمت الحكومة بدائل مناسبة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن انسحاب الحكومة من جلسة 10 يناير الماضية أمر مرفوض تماما وغير مقبول، موضحا أن كثيرا من النواب كان لهم وجهة نظر مختلفة بشأن القوانين التي قدمت، ولكن انسحاب الحكومة وعدم حضورها قلب الموازين عليها.

وأضاف إنه من الطبيعي اختلاف النواب حول الأولويات لكن ردة فعل الحكومة وانسحابها من الجلسة ثم عدم حضورها الجلسة التالية كانت غير طبيعية.

وأوضح أن النواب رأوا أن هذه القوانين تساعد في تحسين مستوى معيشة المواطن، ولو كان لدى الحكومة رأي أو تصور آخر أو أن إمكاناتهم لا تساعدهم ، كان الأجدر بهم حضور الجلسة وإبداء رأيهم ، مبينا أن الانسحاب بهذه الطريقة والهروب من الجلسة غير مقبول.

وقال شعبان إن الحكومة يجب عليها الاجتماع مع اللجنة المختصة ووضع الحلول المناسبة، لأن تحسين معيشة المواطن مهمة بالنسبة لنا وللمواطن الذي يجب أن يكون مرتاحا.

وأضاف إنه من الواضح أن بعض الوزراء لا يريدون هذه المشكلة أن تنتهي، متسائلا “هل هو هروب من الاستجواب أم هو تنفيذ لأجندة معينة “، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول ، وإذا لديهم رأي فعليهم الإفصاح عنه داخل قاعة عبدالله السالم ووضع حلول مناسبة.