أسامة الشاهين يستقبل أمين عام منظمة “أوابك”

استقبل أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه اليوم الاثنين، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت، مثمنا دوره في خدمة البلدان العربية المصدرة للنفط.

وقال الشاهين في بيان صادر عن مكتبه إن احتضان الكويت منظمة أوابك يعكس اهتمامها البالغ بالقطاع النفطي والذي يعد عصب الحياة المعاصرة فيها، مشيدا بالأدوار الكبيرة للأمين العام للمنظمة علي بن سبت والذي شهد الاحتفالية بالذكرى الـ 55 لتأسيس المنظمة، وشارك في الاجتماع الوزاري رقم 108 الذي عقد في الكويت دولة المقر.

وأكد أن تكريم بن سبت اليوم، هو تكريم لعطائه خلال سنوات سابقة وتكريم لرجال وشباب الوطن الذين يرفعون علم الكويت في مختلف المحافل، مضيفا إنه “كان خير ممثل لوطنه وللدول الأعضاء في منظمة (أوابك)”.

ووجه الشاهين التحية لكل ” الكوادر الوطنية في مختلف المواقع بالقطاع النفطي، والتي حققت نجاحات متميزة، متمنيا لهم استمرار النجاح”.

بدوره أعرب الأمين العام لأوابك علي بن سبت عن شكره لأمين سر مجلس الأمة أسامة الشاهين على التكريم، مؤكدا أن جهوده في المنظمة هي واجب ومسؤولية تجاه الوطن لإبراز دور الكويت الكبير باحتضانها منظمات عربية وإقليمية تعمل في مختلف المجالات.

وأعرب بن سبت عن شكره لحكومة دولة الكويت لدعم عمل المنظمة، مثنيا على جهود العاملين في الأمانة العامة للمنظمة.