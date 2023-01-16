السعدون: تسلمت استجوابا من النائبة بوشهري للوزير الشيتان

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون اليوم عن تسلمه استجوابا من النائبة د. جنان بوشهري موجها لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان.

وقال السعدون في تصريح صحفي اليوم “إنه وفقا للإجراءات اللائحية فقد أرسلت نسخة من صحيفة الاستجواب المكون من ثلاثة محاور الى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح والأخ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء”، مشيرا الى انه سيتم إدراج الاستجواب في أول جلسة عادية مقبلة.