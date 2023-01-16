د. حسن الفجام: سنعمل على تنمية وتطوير التعليم التطبيقي بما يخدم تطلعات الدولة

قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام اليوم الاثنين إن الهيئة ستعمل على تنمية وتطوير التعليم التطبيقي بما يخدم تطلعات الدولة في رفد سوق العمل بمخرجات وطنية مدربة تدريبا عاليا.

واضاف الفجام في بيان صحفي بمناسبة تكليفه مديرا عاما للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان الهيئة سعت منذ إنشائها إلى تحقيق رؤيتها المنبثقة من رؤية الدولة في توفير كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا علميا ومهنيا رصينا يخدم احتياجات الدولة الفنية والعملية.

وتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العملي حمد العدواني للثقة التي أولوها إياه بتكليفه بإدارة إحدى المؤسسات التعليمية الهامة في دولة الكويت.

واوضح أن هذا التكليف هو مسؤولية وأمانة تتطلب العمل الجاد نحو تنمية وتطوير وتحسين العملية التعليمية وتحقيق ما تصبو إليه الدولة نحو مستقبل أفضل لقطاع التعليم سائلا الله العون على خدمة البلاد والعباد.

واعرب الفجام عن الشكر الجزيل لجميع منتسبي الهيئة على جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر متمنيا استمرار تدفق العطاء بما يسهم في رفع مستوى الهيئة بين المحافل المحلية والدولية لتغدو رائدة في مجالاتها ومساهمة في رفعة الوطن.