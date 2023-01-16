بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 92.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 92.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 4ر92 نقطة ليبلغ مستوى 91ر7206 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر1 في المئة.

وتم تداول 5ر211 مليون سهم عبر 11698 صفقة نقدية بقيمة 8ر74 مليون دينار (نحو 6ر226 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر12 نقطة ليبلغ مستوى 69ر5590 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 89 مليون سهم عبر 3601 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 مليون دينار (نحو 7ر28 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر123 نقطة ليبلغ مستوى 37ر7999 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5ر1 في المئة من خلال تداول 4ر122 مليون سهم عبر 8097 صفقة بقيمة 3ر65 مليون دينار (نحو 8ر197 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر15 نقطة ليبلغ مستوى 48ر5696 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة من خلال تداول 3ر72 مليون سهم عبر 2564 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار (نحو 6ر23 مليون دولار).

وكانت شركات (صلبوخ) و(فيوتشر كيد) و(بترولية) و(الأولى) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مراكز) و(الخليجي) و(الإماراتية) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضا.