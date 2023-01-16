سمو ولي العهد يستقبل ملك مملكة بوتان بمناسبة زيارته الخاصة للبلاد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان ظهر اليوم جلالة الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الخاصة للبلاد.

حيث نقل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لجلالته تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعافية ولشعب مملكة بوتان الصديقة المزيد من التطور والنماء.

هذا وحمل جلالته سمو ولي العهد حفظه الله تحياته وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه ورعاه الله وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وتم تبادل الاحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.