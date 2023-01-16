حادث سير لمشجعين عراقيين في البصرة

العراق : مصرع 7 واصابة 30 اخرين بحادث سير لمشجعين عراقيين متجهين لحضور “خليجي 25”

16 يناير، 2023
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لقي سبعة اشخاص مصرعهم واصيب 30 اخرون بجروح متفرقة في حادث سير لحافلة تقل مشجعين عراقيين في طريقهم الى البصرة لحضور مباريات كاس الخليج العربي (خليجي 25).

واعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال في بيان عن تعازيه ومواساته لاسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث.

وذكر مصدر طبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان حافلة تقل مشجعين عراقيين متجهة الى محافظة البصرة تعرضت لحادث اصطدام مع شاحنة كبيرة قرب مدينة سوق الشيوخ التابعة الى محافظة ذي قار شمال البصرة.

ويلتقي اليوم المنتخب العراقي مع نظيره القطري في نصف نهائي بطولة كاس الخليج العربي (خليجي25).

المصدر
كونا
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16 يناير، 2023
0 44 أقل من دقيقة

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