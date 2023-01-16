صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية الى رئيسة نيبال بضحايا تحطم طائرة الركاب في مقاطعة بوكار

16 يناير، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب النيبالية في مقاطعة بوكار وسط نيبال والذي أودى بحياة ركابها متمنيا سموه حفظه الله لذوي هذا الحادث المؤسف جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب النيبالية في مقاطعة بوكار وسط نيبال راجيا سموه لذوي هذا الحادث الأليم جميل الصبر.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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16 يناير، 2023
0 23 أقل من دقيقة

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