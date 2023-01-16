وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الطلابية فيصل المقصيد

“التربية”: ندرس التنسيق مع هيئة الاتصالات لقطع خدمة النت عن المناطق التي تجرى فيها اختبارات الثانوية

16 يناير، 2023
0 8 دقيقة واحدة

أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الطلابية فيصل المقصيد، أن وزارة التربية تدرس التنسيق مع هيئة الاتصالات لقطع خدمة النت عن المناطق التي تجرى فيها اختبارات الثانوية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق كذلك مع وزارة الصحة لبحث تركيب أجهزة التشويش لمنع ظاهرة الغش ووقف أي محاولات للنجاح والتفوق الوهمي.

وقال للمقصيد إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للاختبارات اعتبارا من الفصل الدراسي الثانية من العام الحالي منوها إلى أنها ستتشكل من ممثلين عن وزارات التربية والصحة والداخلية والتجارة وهيئة الاتصالات وذلك لمواجهة ظاهرة الغش، لافتاً إلى أن كل جهة ستعنى بما يخصها في مواجهة الغش حيث ستتولى التجارة متابعة عمليات بيع السماعات والأجهزة وتتابع هيئة الاتصالات موضوع قطع الخدمة عن مواقع المدارس وتبحث الصحة موضوع تركيب أجهزة التشويش كما ستتابع الداخلية قروبات الغش ومن يعملون عليها.

الوسوم
16 يناير، 2023
0 8 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

د. حسن الفجام: سنعمل على تنمية وتطوير التعليم التطبيقي بما يخدم تطلعات الدولة

16 يناير، 2023

مدير جامعة الكويت بالإنابة استقبلت سفير جمهورية كوريا

15 يناير، 2023

عميد كلية الآداب: المعارض الفنية تمد جسور التبادل الثقافي وتلاقي الحضارات بين الشرق والغرب

12 يناير، 2023

معرض التصميم الهندسي الـ43 بجامعة الكويت يختتم فعالياته ويعلن أسماء الفائزين بالجوائز

11 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى