نشاطات ترفيهية تقوم بها جمعية (النجاة الخيرية) للأيتام

“النجاة الخيرية” الكويتية تكفل 13700 يتيم في 16 دولة خلال العام الماضي

16 يناير، 2023
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أعلنت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الاثنين كفالتها 13700 يتيم في 16 دولة من مختلف المجتمعات الفقيرة حول العالم خلال عام 2022 بهدف تفعيل دورهم وتسخير طاقاتهم في المجتمع.

وأكد مدير إدارة الأيتام بالجمعية عبدالله الرويشد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص الجمعية واهتمامها بالأيتام عامة وأيتام اللاجئين خاصة لاسيما السوريين منهم لتخفيف معاناتهم في دول اللجوء.

وأضاف الرويشد ان من ضمن الدول التي يشملها مشروع (كفالة الأيتام) هي مصر وتونس واليمن وباكستان وبنجلاديش والهند وسيلان وغيرها.

وأوضح ان دور الجمعية لا يقتصر على توزيع الكفالات بين الفئات المستهدفة بل يمتد لاستمرارية تفقد احوالهم والوقوف على المتطلبات الأساسية ومتابعة الشؤون النفسية والاجتماعية لهم طوال العام.

وذكر ان عمل المشروع يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزارة الخارجية وسفارات الكويت في الدول المعنية داعيا الجميع إلى الدعم والمساعدة عبر مواقع ومنصات (النجاة الخيرية) لرعاية وكفالة الأيتام.

وأشار إلى أن المشروع شهد منذ انطلاقه في بدايات انشاء الجمعية اقبالا وتعاونا لافتا من أهل الخير خلال السنوات الماضية بعدما لمس مساعي الجمعية وعملها الجاد لحل مشكلة هذه القضية الانسانية المهمة واستهداف أكبر شريحة ممكنة منها في الأعوام المقبلة.

بهجة وتفاعل أيتام (النجاة الخيرية) مع فعالياتها المختلفة
مشاركات الأيتام في دول مختلفة بنشاطات وفعاليات الجمعية
المصدر
كونا
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16 يناير، 2023
0 12 دقيقة واحدة

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