مدير "شؤون القصر" ووكيل "الاوقاف" خلال توقيع الاتفاقية

“شؤون القصر” توقع بروتوكول تعاون مع “الأوقاف” لتنظيم انشطة وبرامج المشمولين برعاية الهيئة

16 يناير، 2023
0 24 دقيقة واحدة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر اليوم الاثنين توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تنظيم الأنشطة والبرامج التي تخدم المشمولين برعاية الهيئة.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف حمد البرجس في تصريح صحفي عقب التوقيع ان بنود البروتوكول تتضمن تنظيم برامج ثقافية وتربوية ودينية متنوعة للمشمولين بالرعاية تتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية وكذلك المساهمة والمشاركة في تنظيم أنشطة للأثلاث الخيرية المشمولة بوصاية الهيئة.

وأكد البرجس حرص الهيئة على تعزيز الشراكة في تقديم الخدمات مع الجهات ذات الصلة بعملها مشيرا الى سعي الهيئة للتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية من خلال الربط الالكتروني وتكثيف جهود تعزيز الشراكة المؤسسية.

من جهته أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتكليف محمد المطيري في تصريح مماثل بالتعاون المشترك بين الهيئة و(الأوقاف) للمساهمة بتقديم برامج متنوعة للمشمولين برعاية الهيئة.

وقال المطيري ان من ضمن البرامج المشمولة بالاتفاقية برامج القارئ الصغير ومشروع المنهج الدراسي وبرنامج مسابقات حفظ القرآن في شهر رمضان وأيضا تنظيم برامج خاصة للقصر المشمولين بالرعاية وأسرهم منها مسابقات حفظ القرآن وتكريم الأم المثالية.

المصدر
كونا
الوسوم
16 يناير، 2023
0 24 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو ولي العهد يستقبل ملك مملكة بوتان بمناسبة زيارته الخاصة للبلاد

16 يناير، 2023

“الداخلية”: ضبط مخزن خمور وبداخله 427 زجاجة خمر مستوردة

16 يناير، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية الى رئيسة نيبال بضحايا تحطم طائرة الركاب في مقاطعة بوكار

16 يناير، 2023

“النجاة الخيرية” الكويتية تكفل 13700 يتيم في 16 دولة خلال العام الماضي

16 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى