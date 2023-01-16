“شؤون القصر” توقع بروتوكول تعاون مع “الأوقاف” لتنظيم انشطة وبرامج المشمولين برعاية الهيئة

“شؤون القصر” توقع بروتوكول تعاون مع “الأوقاف” لتنظيم انشطة وبرامج المشمولين برعاية الهيئة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر اليوم الاثنين توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تنظيم الأنشطة والبرامج التي تخدم المشمولين برعاية الهيئة.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف حمد البرجس في تصريح صحفي عقب التوقيع ان بنود البروتوكول تتضمن تنظيم برامج ثقافية وتربوية ودينية متنوعة للمشمولين بالرعاية تتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية وكذلك المساهمة والمشاركة في تنظيم أنشطة للأثلاث الخيرية المشمولة بوصاية الهيئة.

وأكد البرجس حرص الهيئة على تعزيز الشراكة في تقديم الخدمات مع الجهات ذات الصلة بعملها مشيرا الى سعي الهيئة للتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية من خلال الربط الالكتروني وتكثيف جهود تعزيز الشراكة المؤسسية.

من جهته أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتكليف محمد المطيري في تصريح مماثل بالتعاون المشترك بين الهيئة و(الأوقاف) للمساهمة بتقديم برامج متنوعة للمشمولين برعاية الهيئة.

وقال المطيري ان من ضمن البرامج المشمولة بالاتفاقية برامج القارئ الصغير ومشروع المنهج الدراسي وبرنامج مسابقات حفظ القرآن في شهر رمضان وأيضا تنظيم برامج خاصة للقصر المشمولين بالرعاية وأسرهم منها مسابقات حفظ القرآن وتكريم الأم المثالية.