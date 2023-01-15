الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون سيزور فرنسا في مايو المقبل

16 يناير، 2023
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أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد أن الرئيس عبدالمجيد تبون سيقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا في مايو المقبل تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت الرئاسة في بيان إن تبون تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من ماكرون شهد تبادل التهاني بين الجانبين بمناسبة السنة الميلادية الجديدة وتناول قضايا بشأن العلاقات الثنائية.

وأوضح البيان أن الرئيسين “تطرقا إلى زيارة الدولة التي سيؤديها الرئيس تبون إلى فرنسا” حيث اتفقا على “أن تكون خلال شهر مايو المقبل” لكن البيان لم يوضح بالتحديد أيام هذه الزيارة.

يذكر أن تبون كان قد كشف في تصريحات إعلامية في ديسمبر الماضي عن أنه سيقوم بزيارة دولة إلى فرنسا وهو ما أكده ماكرون الأسبوع الماضي حين أشار في حوار صحفي إلى زيارة الرئيس الجزائري لبلاده قريبا.

المصدر
كونا
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16 يناير، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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