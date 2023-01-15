“الخارجية” ترحب بتكليف المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بمهام الرئيس المعين لمؤتمر Cop28 المقبل

رحبت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاحد بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تكليف الدكتور سلطان الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بمهام الرئيس المعين للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ Cop28 والتي ستستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

وأعربت الوزارة عن ثقة دولة الكويت الكبيرة لما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من إمكانيات بارزة وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام وبما يتمتع به الدكتور الجابر من مكانة مهنية عالية وخبرات متراكمة في مجال الطاقة والصناعة تخوله في إدارة هذا الحدث العالمي.

وتمنت (الخارجية) لدولة الإمارات العربية قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح في استضافة هذا المؤتمر وفي تحقيق أهدافه المنشودة.