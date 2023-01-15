برشلونة

الكأس السوبر الإسبانية: برشلونة يهزم ريال مدريد 3-1 ويحرز اللقب

16 يناير، 2023
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توج برشلونة بطلا للكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 الاحد على استاد الملك فهد في الرياض.

واللقب هو الأول الذي يحرزه النادي الكاتالوني منذ ان تولى الاشراف عليه نجمه السابق تشافي.

وفرض لاعب الوسط الشاب غافي نفسه نجما للمباراة بافتتاح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة وكانت له اليد الطولى في الهدفين الثاني والثالث بواسطة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (45) وبدري (69)، ورد ريال مدريد بهدف شرفي بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة 90+3).

المصدر
أ ف ب
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16 يناير، 2023
0 11 أقل من دقيقة

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