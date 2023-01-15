الدوري الإنكليزي: أرسنال يهزم توتنهام ويبتعد 8 نقاط عن مانشستر سيتي

ابتعد أرسنال 8 نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب بفوزه اللافت على جاره وغريمه اللدود توتنهام 2-صفر في عقر دار الاخير الاحد في المرحلة العشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم، في حين استعاد نيوكاسل المركز الثالث وتنفس تشلسي الصعداء.

ورفع ارسنال رصيده الى 47 نقطة مقابل 39 لمانشستر سيتي الذي خسر امامه جاره مانشستر يونايتد 1-2 السبت.

ويسعى ارسنال الى احراز لقبه الاول منذ موسم 2003-2004 عندما أكمل ذلك الفريق بقيادة مدربه الفرنسي ارسين فينغر الموسم بأكمله من دون أي خسارة.

والفوز هو الاول لأرسنال على توتنهام في ملعب الاخير منذ 9 سنوات عندما كان مدربه الحالي الاسباني ميكل ارتيتا لاعبا في صفوفه.

فرض ارسنال سيطرته على مجريات الشوط الاول تماما وشكل خطورة متواصلة على مرمى توتنهام في حين فشل الاخير في تشكيل اي خطورة حقيقية على مرمى ارون رامسدايل.

ونجح ارسنال في افتتاح التسجيل عندما سار بوكايو ساكا بالكرة على الجبهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة واطلق كرة قوية لم يحسن الحارس الفرنسي هوغو لوريس في التعامل معها فأدخلها خطأ داخل شباكه (14).

وكان الغاني توماس بارتي يضيف الهدف الثاني لكنه كرته الرائعة على الطاير ارتدمت من القائم ومرت كرة القائد النروجي مارتن اوديغارد الى جانب القائم ايضا.

ودخل توتنهام الشوط الثاني بوجه مختلف حيث رمى بثقله من اجل تعديل النتيجة وشكل ضغطا كبيرا على ارسنال لكن دفاع الاخير ومن خلفه الحارس حالا دون تسجيل توتنهام لأي هدف.

وبهذه الخسارة بقي توتنهام خامسا لكنه بات يبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع اخر المتأهلين الى دوري ابطال اوروبا في الوقت الحالي والذي لعب مباراة أقل منه ايضا.

فوز قاتل لنيوكاسل

واستعاد نيوكاسل يونايتد المركز الثالث من مانشستر يونايتد بفوز متأخر على ضيفه فولهام 1-صفر.

وكان مانشستر يونايتد ارتقى موقتا الى المركز الثالث بعد ان قلب تخلفه امام جاره وضيفه مانشستر سيتي الى فوز 2-1 السبت.

ورفع نيوكاسل رصيده الى 38 نقطة متفوقا على مانشستر يونايتد بفارق الاهداف فقط علما بان الاخير يملك مباراة مؤجلة.

وكانت نقطة التحول في المباراة في الدقيقة 70 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فولهام انبرى لها هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم نيوكاسل السابق وسددها بيمناه داخل الشباك، لكن الحكم الغى الهدف لأن الكرة اصطدمت بقدم ميتروفيتش اليسرى لدى تنفيذها اثر تزحلقه واحتسب ركلة ثابتة لنيوكاسل.

وكانت ابرز فرصة لنيوكاسل قبل ذلك تسديدة المدافع السويسري فابيان شار في القائم من ركلة حرة مباشرة (60).

ودخل نيوكاسل المباراة بعد ان تعادل سلبا في اخر مباراتين له في الدوري ضد ليدز يونايتد وارسنال، وكان في طريقه الى تحقيق “هاتريك” من التعادلات السلبية لكن مهاجمه السويدي الشاب الكسندر ايزاك خطف هدف الفوز في الدقيقة قبل الاخيرة اثر دربكة امام المرمى قبل ان يستثمر كرة عرضية من كالوم ويلسون ليودعها برأسه داخل الشباك.

وكان ايزاك يخوض اول مباراة له منذ ايلول/سبتمبر الماضي بعد معاناته من اصابة ابعدته اشهرا عدة عن الملاعب.

لم يخسر نيوكاسل المملوك سعوديا والطامح الى احتلال احد المراكز الاربعة الاولى، سوى مرة واحدة هذا الموسم وكانت امام ليفربول 2-3 بهدف في الوقت بدل الضائع اواخر اب/اغسطس الماضي.

تشلسي يتنفس

في المقابل، تنفس تشلسي ومدربه غراهام بوتر الصعداء بفوزه على جاره كريستال بالاس 1-صفر محققا اول انتصار له منذ مطلع العام الحالي.

واشتدت الضغوطات على المدرب الشاب بوتر الذي استلم المهمة في ايلول/سبتمبر الماضي خلفا للالماني توماس توخل لا سيما بعد فوز فريقه في مباراة واحدة في اخر 9 في الدوري وخروجه من مسابقة كأس انكلترا بخسارته الفادحة امام مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

وسجل المهاجم الالماني الدولي كاي هافيرتس هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية رائعة مستغلا تمريرة الجناح المغربي حكيم زياش (64).

وعلى الرغم من الفوز لا يزال تشلسي متخلفا بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع.

وقدم تشلسي مهاجمه الجديد الاوكراني ميخايلو مودريك القادم اليه من شاختار دانييتسك مقابل صفقة ضخمة، بين الشوطين.