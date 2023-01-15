الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي يعلن ولاية ألاباما منطقة “كوارث كبرى”

15 يناير، 2023
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد ولاية ألاباما منطقة “كوارث كبرى” وأمر بتخصيص مساعدات فيدرالية لدعم جهود التعافي في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والأعاصير التي ضربتها الأسبوع الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن إعلان بايدن يتيح توفير تمويل فيدرالي لدعم الأفراد المتضررين في مقاطعتين.

وأوضح “المساعدة يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة”.

وأشار البيان إلى أن “تقييمات الأضرار مستمرة في مناطق أخرى وقد يتم تخصيص مناطق إضافية ضمن نطاق المساعدات بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل”.

ولقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم فيما سجلت أضرار جسيمة نتيجة الطقس السيء الذي ضرب الأسبوع الماضي منطقة الجنوب الأمريكي ما دفع إلى إعلان حالة الطوارئ في ألاباما وجورجيا.

المصدر
كونا
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15 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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