“الداخلية”: تحرير 120 مخالفة وضبط مركبتان مطلوبتان قضائياً

بناءً على توجيهات وبتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح، بتكثيف واستمرار الحملات الأمنية والمرورية على الكراجات والورش وتطبيق القوانين والقرارات الوزارية على المخالفين بكل حزم وشدة.

وفي هذا الإطار نفذ قطاع المرور والعمليات ممثلاً في الإدارة العامة للمرور – الشؤون الفنية – حملة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد الموافق 2023/1/15 على منطقة شرق الصناعية، أسفرت عن تحرير 120 مخالفة مرورية وضبط مركبتان مطلوبتان حجز قضائي وإحالة عدد (2) مركبة لكراج الحجز بسبب تركيبهما للعوادم التي تسبب الأصوات المزعجة، كما تم إغلاق عدد (4) ورش مخالفة من قبل وزارة التجارة والصناعة وتحرير عدد (13) إشعار مراجعة للورش والحرفيين وتحرير (5) تعهدات بحق ورش أخرى لمخالفتهم القرارات الوزارية.

ويؤكد قطاع المرور والعمليات على استمرار الحملات المرورية والأمنية على كافة ربوع البلاد للتصدي لأي خروج على القانون والقرارات الوزارية، مشددة أنه لا تهاون في ردع الورش والكراجات التي تقوم بتركيب عوادم المركبات وتغيير الشكل الجوهري للمركبة ومخالفة شروط الأمن والسلامة .