استقبلت مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذة الدكتورة سعاد الفضلي سفير جمهورية كوريا تشونغ بيونغ-ها، وذلك يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 في مكتب مدير جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية، وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية والبحثية بين جامعة الكويت والجامعات الكورية.

بدورها رحبت مدير جامعة الكويت بالإنابة أ. د. سعاد الفضلي بالسفير الكوري في المبنى الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدةً حرص جامعة الكويت على تبادل الخبرات والثقافات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم والتي تعد الجامعات العريقة في جمهورية كوريا من ضمنها، ومشيرة إلى أن مركز اللغات في جامعة الكويت يقدم مقاعد للطلبة الكوريين لدراسة اللغة العربية.

وتطلعت أ. د. الفضلي إلى المزيد من التعاون المثمر والتبادل الثقافي بين جامعة الكويت والجامعات والمؤسسات التعليمية في جمهورية كوريا بمناقشة توقيع مذكرة التفاهم لتشغيل البرنامج التعاوني لمؤسسة معهد الملك سيجونغ وجامعة الكويت لتعليم اللغة الكورية.

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية كوريا تشونغ بيونغ-ها عن مدى سعادته بالتعاون مع جامعة الكويت والوصول للخطوات الأخيرة لافتتاح مؤسسة لتعليم اللغة الكورية في دولة الكويت وهي مؤسسة معهد الملك سيجونغ، مشيرًا إلى أنّ المعهد يمتلك 244 فرعًا حول العالم من ضمنها 3 أفرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرع واحد في المملكة العربية السعودية وفرع واحد في مملكة البحرين، والآن في دولة الكويت وتحت سقف جامعة الكويت سيتم افتتاح أول فرع.

وفي ختام اللقاء، قدمت أ.د. الفضلي درعاً تذكارياً للسفير الكوري.

‎مدير جامعة الكويت بالإنابة استقبلت سفير جمهورية كوريا