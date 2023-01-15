هيئة أسواق المال توقع عقد أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الدائم لهيئة أسواق المال

أعلنت هيئة أسواق المال عن ترسية مناقصة مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الدائم لهيئة أسواق المال على شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده، وقامت الهيئة والشركة الفائزة بالمناقصة اليوم بتوقيع عقد تنفيذ المشروع وذلك بمدة تنفيذ قدرها أربع سنوات.

وصرح أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي بأن (13) شركة متخصصة بالمباني والمقاولات في الكويت قد تقدمت بعروضها لتنفيذ المشروع، وقد حازت الشركة الفائزة على المركز الأول بالتقييم الفني والمالي للمناقصة منوهاً إلى أن المناقصة تم طرحها وترسيتها وفقاً للمعايير المعتمدة في الهيئة، مضيفاً بأن هذا المشروع سيسهم في خفض النفقات والتكلفة التشغيلية للهيئة بما يحقق التوظيف الأمثل للموارد المالية للهيئة بشكل مستدام ويعكس التطور والتقدم الحضاري والعمراني الذي وصلت إليه دولتنا الحبيبة.

وأفاد أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي بأن مكتب كيو إنترناشيونال كونسلتنتس (استشاريون عالميون) KEO INTERNATINALS CONSULTANTS بالتعاون مع شركة (KPF) العالمية قامتا بتصميم المبنى الجديد لهيئة أسواق المال وأن المشروع قد حصد شهرة عالمية وإقليمية عن تصميمه المميز، والذي أشادت به العديد من المجلات المتخصصة والمواقع الشهيرة على المستوى الدولي، مما يعزز مكانة الكويت في مجال البناء والعمارة ويؤكد وجودها على خارطة النهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة بأكملها، وفي هذا السياق، قالت مجلة كونستراكشن ويك CONSTRUCTION WEEK ، أن المبنى يحقق «توازنا دقيقا» بين الأناقة والإبداع الفني وأن التصميم متوافق مع متطلبات الشهادة الفضية «LEED v4.0».

وذكر الملحم بأن التصميم يعكس مكانة الهيئة كجهة رقابية حيث سيضم المبنى جميع قطاعات وإدارات الهيئة المختلفة في مقر واحد وسوف يساهم في رفع حس المسؤولية لدى منتسبي الهيئة وينعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاجية والكفاءة وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق وانسيابية العمل بالإضافة إلى سهولة إنجاز المهام المناطة بالهيئة والخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة، وأنه يشكل معلماً حضارياً بارزاً يضاف إلى معالم الكويت، ويقع المقر الدائم للهيئة في قلب العاصمة بجانب مبنى الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.

الجدير بالذكر أن مشروع مبنى الهيئة الجديد يتولى الإشراف على تنفيذه مكتب كيو إنترناشيونال كونسلتنتس وتبلغ مساحة الأرض حوالي 3,800 متر مربع، في حين تبلغ مساحة البناء حوالي 74,300 متر مربع، ويتكون المبنى من 45 طابق بالإضافة إلى طوابق سفلية تضم مواقف سيارات آلية تسع لحوالي 800 سيارة، كما يتضمن المبنى أكاديمية أسواق المال وقاعات للتدريب ومسرح يسع لـ250 شخص، بالإضافة إلى مسطحات خضراء تضيف اللون والجمال إلى الموقع، كما يتميز مبنى الهيئة بواجهاته الحديثة التي تعكس أهداف هيئة أسواق المال والتزامها بالشفافية والتعاون والتنمية المستدامة في شكل منحوت إبداعي ويتمتع بإطلالة على كل من المدينة والبحر، ويتجلى تصميم واجهة المبنى والمستوحى من أهداف الهيئة الأساسية والمتمثلة بالشفافية بصورة زعانف معدنية مثقبة يتغير شكلها وحجمها وفقا لاتجاه الواجهة وتعرضها للشمس، وقد تم تصميمها بطريقة تسمح للضوء بالتخلل إلى المبنى بهدف توفير أكبر قدر من الإنارة الطبيعية.

كما سيكون المبنى متوافق مع معايير المباني الصديقة للبيئة، وسيتم تزويد المبنى بأحدث الأنظمة والأجهزة والتقنيات والمواد الصديقة للبيئة وفق أرقى المعايير العالمية وسيواكب متطلبات البناء الحديثة ويوفر البيئة الملائمة للموظفين لأداء أعمالهم مستوفياً جميع شروط الأمان والسلامة.

وتجدر الاشارة الى حرص الهيئة على تنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المخطط لها مع مراعاة الجودة في التنفيذ حسب المواصفات والمخططات الهندسية المعتمدة، وأن شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده لها خبرات في بناء الأبراج ذات المستوى العالمي ومباني المستشفيات والمنتجعات وتضم الشركة فريق لوجستي متخصص يقدر بعدد 4000 موظف، بالإضافة إلى معدات التصنيع الخاصة بهم. وقد تصدّرت الشركة ترتيب شركات المقاولات سنة 2022 بعقود قيمتها 3.4 مليار دولار لمشروعات في مرحلة التنفيذ وفقاُ لمجلة ميد MEED .