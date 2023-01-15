زين نقلت أكثر من 300 مشجع عبر 10 باصات في رحلتها

المنافذ العراقية: أكثر من 55 ألف زائر دخلوا البصرة لتشجيع منتخباتهم في “خليجي زين 25” حتى الأن

15 يناير، 2023
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أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر الوائلي اليوم الاحد أن أكثر من 55 ألف زائر من دول الخليج العربي دخلوا العراق منذ انطلاق بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 25) حتى الآن وذلك عبر منفذي مطار (البصرة) الدولي و(سفوان) الحدودي.

وقال الوائلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن مجموع الزائرين عبر مطار البصرة الدولي منذ ال28 من ديسمبر الماضي وحتى اليوم بلغ 16874 زائرا فيما بلغ إجمالي الزائرين عن طريق منفذ (سفوان) الحدودي مع دولة الكويت 38527 زائرا.

وأضاف أن إجمالي الزائرين بلغ 55401 زائر بين مشجعين ولاعبين ووفود رسمية واعلاميين من جميع الدول المشاركة في البطولة.

وقدمت الحكومة العراقية تسهيلات كبيرة لمواطني دول الخليج العربي واليمن من أجل دخول العراق وتشجيع منتخباتهم في البطولة التي تقام حاليا في البصرة.

المصدر
وكالات
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15 يناير، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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