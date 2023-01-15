النائب فارس العتيبي

فارس العتيبي يقترح زيادة مخصصات مرضى العلاج بالخارج ومرافقيهم

15 يناير، 2023
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أعلن النائب فارس العتيبي عن تقدمه باقتراح برغبة بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يعالجون في الخارج على نفقة الدولة.

وجاء في اقتراحه إن الحق في العلاج حق أصيل كفله الدستور ونصت عليه قوانين الدولة، ولغاية حفاظ هذا الحق ورعايته قرر أن يجعل للمريض مرافقا يسعف به من مشقات العلاج.

ومراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم في الخارج وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج في الخارج بسبب غلاء المعيشة والسكن في البلدان، وإيماناً بحقهم وواجبنا الذي يحتم علينا الوقوف بجانبهم أثناء علاجهم في الخارج جاء هذا الاقتراح بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم بواقع 25 دينارا عن المخصصات الحالية لكل منهم .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يعالجون في الخارج على نفقة الدولة وذلك باعتماد مخصصات المرضى لتكون مائة دينار واعتماد مخصصات مرافق المريض لتكون خمسين دينارا.

المصدر
الدستور
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15 يناير، 2023
0 13 دقيقة واحدة

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