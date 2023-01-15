مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: حالة مطرية في البلاد تبدأ تدريجيا مساء غد تستمر حتى الثلاثاء نهارا

15 يناير، 2023
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قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الأحد إن البلاد تتأثر بحالة مطرية تبدأ تدريجيا من مساء يوم غد الاثنين وتستمر حتى نهار يوم بعد غد الثلاثاء.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأوضح القراوي أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار مستمرة خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق خاصة الجنوبية.

وذكر أنه يصاحب ذلك نشاط في الرياح مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 أقدام.

وتوقع أن تتحسن الأجواء تدريجيا من نهار يوم الثلاثاء حيث تقل السحب وتنحسر فرص الأمطار مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا خاصة على المناطق البرية وفرص لتكون الضباب.

المصدر
كونا
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15 يناير، 2023
0 36 دقيقة واحدة

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