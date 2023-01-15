بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.03 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.03 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 03ر17 نقطة ليبلغ مستوى 44ر7114 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر123 مليون سهم عبر 8885 صفقة نقدية بقيمة 4ر45 مليون دينار (نحو 5ر137 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر10 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5577 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 19ر0 في المئة من خلال تداول 2ر51 مليون سهم عبر 2602 صفقات نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 8ر17 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر19 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7875 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 5ر72 مليون سهم عبر 6283 صفقة بقيمة 5ر39 مليون دينار (نحو 6ر119 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر19 نقطة ليبلغ مستوى 24ر5681 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 في المئة من خلال تداول 6ر43 مليون سهم عبر 1903 صفقة نقدية بقيمة 06ر5 مليون دينار (نحو 3ر15 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(صلبوخ) و(الأنظمة) و(معادن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أصول) و(م سلطان) و(المصالح ع) و(تنظيف) الأكثر انخفاضا.