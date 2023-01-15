منطقة الرماية

القوة البحرية بالجيش الكويتي تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية الثلاثاء والأربعاء المقبلين

15 يناير، 2023
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أعلن الجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (17 و18 الجاري) من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وقال الجيش في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة اليوم الأحد إن ميدان الرماية البحري المشار إليه هو بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.

المصدر
كونا
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15 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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