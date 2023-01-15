سمو أمير البلاد يتلقى رسالة شفوية من ملك الأردن تسلمها سمو ولي العهد من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث نقل لسموه حفظه الله رسالة شفوية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تحياته وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبدالرحمن البكر وسفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة صقر ابوشتال.