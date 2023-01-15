أسعار الذهب تخترق مستوى 1900 دولار أمريكي للأونصة لأول مرة منذ 10 أشهر

حققت أسعار الذهب في نهاية تداولات الأسبوع الماضي اختراقا لحاجز 1900 دولار أمريكي للأونصة لأول مرة منذ عشرة أشهر بالتزامن مع بيانات أمريكية أشارت إلى انخفاض معدل التضخم.

وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن الذهب استطاع الوصول إلى مستوى 1920 دولارا للأونصة أمس الأول الجمعة فيما صعدت العقود الآجلة (تسليم شهر فبراير) بنسبة 2ر1 في المئة عند 7ر1921 دولار للاونصة بسبب التوقعات التي تشير إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية مع تباطؤ معدل التضخم السنوي للولايات المتحدة لتبلغ 5ر6 في المئة مقارنة مع أكثر من 8 في المئة قبل أقل من عام.

ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي في الشركة عادل الفضلي قوله إن السوق الأمريكي تماشى مع توقعات المحللين خلال الفترة الماضية التي أشارت إلى انخفاض معدلات التضخم مراهنين حاليا على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة فقط مما يشير إلى التخلي التدريجي عن السياسات النقدية الصارمة التي طبقها لمحاربة التضخم.

وقال الفضلي إن التطورات على صعيد السياسة النقدية الأمريكية ساهمت في ارتفاع غير مسبوق منذ عشرة أشهر للذهب لافتا إلى عامل آخر يتمثل بتحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في رسالة للكونغرس من وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين القانوني يوم الخميس المقبل 19 يناير الجاري مشيرة إلى أن وزارة الخزانة ستضطر إلى اتخاذ “إجراءات استثنائية” لمنع التخلف عن السداد مما أدى إلى تجديد الطلب على الذهب كملاذ آمن ضد الهزات الاقتصادية.

وذكر أن هناك سببا ثالثا أدى إلى اختراق الذهب لحاجز 1900 دولار للاونصة هو ارتفاع مؤشر (ميشيغان) الذي يقيس المستهلك الأمريكي مع الاستفادة من توقعات المستثمرين اتجاه سياسات (البنك المركزي) الأمريكي واستمرار تباطؤ التضخم بالتالي انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية.

وعن الذهب في السوق المحلي أفاد الفضلي بأن عيار (24) اغلق مرتفعا عند 830ر18 دينار للغرام الواحد في حين سجل عيار (22) مبلغ 260ر17 دينار أما الفضة فقد أغلقت عند 287 دينارا للكيلوغرام.