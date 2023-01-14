من الاستقبال

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

14 يناير، 2023
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استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مساء اليوم السبت نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وكان في الاستقبال على أرض المطار كل من السفير أحمد عبدالرحمن البكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي وصقر أبوشتال سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت والوزير المفوض نواف عبداللطيف الأحمد مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير والوزير المفوض عبدالمحسن جابر الزيد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

المصدر
كونا
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14 يناير، 2023
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