الرئيس الأمريكي جو بايدن

العثور على مزيد من الوثائق السرية في منزل بايدن في ديلاوير

14 يناير، 2023
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أعلن البيت الأبيض السبت أنه تم العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاوير.

وقال في بيان إن هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، تم العثور عليها بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل الخميس.

وتضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عُثر عليها في المنزل في ولاية ديلاوير، وفق ما كشف البيت الأبيض الخميس، ووثائق أخرى عُثر عليها في مكتبه السابق في مركز أبحاث بواشنطن.

المصدر
أ ف ب
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14 يناير، 2023
0 31 أقل من دقيقة

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