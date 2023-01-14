رئيس الوزراء العراقي يؤكد استمرار التسهيلات بالمنافذ الحدودية بعد “خليجي 25”

أكد محمد شيع السوداني رئيس الوزراء العراقي اليوم استمرار تقديم التسهيلات في المنافذ الحدودية العراقية التي رافقت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم /خليجي 25/ المقامة في البصرة للراغبين بزيارة البلاد من دول الخليج إلى ما بعد انتهاء البطولة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء وممثلي اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في البطولة، وعدد من نجوم كرة القدم والإعلاميين.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي فقد أعرب السوداني عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة.

ونقل البيان تأكيده على الأهمية الرمزية لهذه البطولة وحرص الحكومة العراقية على تذليل جميع العقبات أمام انطلاقها؛ واصفا البطولة بأنها تحولت إلى “عرسٍ عربي، ولقاءٍ أخوي على أرض العراق”، بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية.

وأوضح السوداني أن التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها؛ مؤكدا أن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت قبل انطلاق /خليجي 25/ في محافظة البصرة أن سمة الدخول إلى العراق لحضور البطولة ستكون بشكل مجاني ومباشر، للمواطنين الخليجيين.

وتختتم بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة يوم 19 يناير الجاري.