نحو 60 ألف وفاة بكوفيد-19 خلال خمسة أسابيع في الصين

نحو 60 ألف وفاة بكوفيد-19 خلال خمسة أسابيع في الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين السبت تسجيل 60 ألف وفاة تقريبًا بكوفيد-19 خلال خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد-19 تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي لصحافيين إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 و12 كانون الثاني/يناير 2023.

ويشير هذا الرقم حصرًا إلى الوفيات بكوفيد-19 المسجّلة في المرافق الطبية، مع احتمال أن يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر.

وتشمل هذه الحصيلة 5503 وفيات ناجمة عن فشل الجهاز التنفسي ناتج مباشرة عن الفيروس و54435 حالة وفاة ناجمة عن أمراض كامنة مصحوبة بكوفيد-19.

واتُهمت الصين بعدم الإبلاغ عن عدد الوفيات بكوفيد-19 الدقيق منذ تخليها عن سياسة صفر كوفيد في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وكانت السلطات الصينية اعتبرت الأربعاء أن “لا داعي” للخوض فورًا في العدد الدقيق للوفيات المرتبطة بالإصابة بكوفيد-19، بعدما وجّهت منظمة الصحة العالمية انتقادات لبكين بشأن عدم دقة بياناتها.

وتحتسب الصين وفيات كوفيد-19 فقط للحالات التي توفي فيها أشخاص من مشاكل في التنفس حصرًا بعدما تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس. وهذا التغيير في المنهجية يعني أن عدداً كبيراً من حالات الوفاة غير مدرج على أنه ناجم عن كوفيد-19.

والأسبوع الماضي، انتقدت منظمة الصحة العالمية تعريف الصين الجديد “الضيق جدا” للوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي “نواصل الطلب من الصين تقديم بيانات منتظمة وموثوقة بشكل أسرع حول حالات الاستشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني كامل أكثر للفيروس وفي الوقت الحقيقي”.

وقالت السلطات الصحية في الصين السبت إن معدّل عمر المتوفين هو 80,3 عامًا، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من المتوفين يزيد عمرهم عن 65 عامًا.