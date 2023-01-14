رئيس الوزراء البريطاني يعلن أن بلاده سترسل دبابات إلى أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم السبت موافقة بلاده على تزويد اوكرانيا بدبابات قتالية من طراز (تشالنجر 2) وانظمة اضافية لسلاح المدفعية بهدف مساعدتها في حربها مع روسيا.

واكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان ذلك جاء في محادثة هاتفية بين سوناك والرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي تم خلالها تجديد التزام المملكة المتحدة بمواصلة الدعم العسكري والانساني لاوكرانيا .

واوضح البيان ان سوناك تعهد في هذا الصدد بشروع حكومته في العمل بكثافة مع الشركاء الدوليين “من أجل تسريع وتيرة توفير وايصال المساعدات التي تسمح للقوات الاوكرانية باستغلال فرصة التقدم الذي تحرزه ومن ثم كسب الحرب وتحقيق سلام دائم”.

واشار الى ان الجانبين اتفقا على ضرورة انتهاز الفرصة الحالية عبر تكثيف المساعدات العسكرية والدبلوماسية الدولية لصالح (كييف) مضيفا انهما اشادا بالتزام الدول الاخرى بتقديم ما يمكنها من المساعدات ولاسيما بولندا التي تعهدت اخيرا بتقديم دبابات من طراز (ليوبارد) الالمانية.

يذكر ان دبابات (تشالنجر 2) البريطانية من الجيل الثالث القتالي دخلت الخدمة في الجيش البريطاني عام 1998 وهي مصممة لمهاجمة الدبابات والمدرعات الاخرى.