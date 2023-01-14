الغانم: هذه الحقيقة في ما يتعلق في زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لرئيس البرلمان الكويتي السابق مرزوق الغانم

الغانم: هذه الحقيقة في ما يتعلق في زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لرئيس البرلمان الكويتي السابق مرزوق الغانم

أصدر رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم بياناً عن زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى الكويت.

وجاء في البيان:

«هذه الحقيقة في ما يتعلق في زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لرئيس البرلمان الكويتي السابق مرزوق الغانم»:

أولاً: هي زيارة خاصة للحلبوسي ردا لتلبية الغانم دعوته زيارة البصرة.

ثانيا: سيارات الوفد كلها سيارات كويتية بأرقام كويتية ملك الغانم استقبلت الوفد العراقي عند المنفذ والحماية و الاشراف كان من وزارة الداخلية الكويتية.

ثالثا: وزارة الداخلية الكويتية قامت مشكورة بواجبها و مسؤوليتها بتوفير الحماية لأي مسؤول رسمي خلال الزيارات الخاصة كما حدث في السابق مع الرئيس العراقي و غيره من المسؤولين.

رابعا: لم يكن هناك اي سلاح محمول مع الوفد العراقي.

خامسا: تناول الرئيس العراقي الغداء في العبدلي ثم غادر بحفاوة كويتية تعكس اخلاق الكويتيين.

سادسا: ساهم الرئيس العراقي مشكورا في تسهيل اجراءات الجماهير الكويتية.

سابعا: اصدرت وزارة الداخلية بيانا واضحا توضیحا و ردا على بعض الاكاذيب التي تناقلتها بعض الحسابات المأجورة.

و أخيرا واجب على كل مواطن يخاف الله الانتباه من الحسابات المأجورة التي تبث الاشاعات و الاكاذيب لغايات سياسية.