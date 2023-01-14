رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

الغانم: هذه الحقيقة في ما يتعلق في زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لرئيس البرلمان الكويتي السابق مرزوق الغانم

14 يناير، 2023
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أصدر رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم بياناً عن زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى الكويت.

وجاء في البيان:

«هذه الحقيقة في ما يتعلق في زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لرئيس البرلمان الكويتي السابق مرزوق الغانم»:

أولاً: هي زيارة خاصة للحلبوسي ردا لتلبية الغانم دعوته زيارة البصرة.

ثانيا: سيارات الوفد كلها سيارات كويتية بأرقام كويتية ملك الغانم استقبلت الوفد العراقي عند المنفذ والحماية و الاشراف كان من وزارة الداخلية الكويتية.

ثالثا: وزارة الداخلية الكويتية قامت مشكورة بواجبها و مسؤوليتها بتوفير الحماية لأي مسؤول رسمي خلال الزيارات الخاصة كما حدث في السابق مع الرئيس العراقي و غيره من المسؤولين.

رابعا: لم يكن هناك اي سلاح محمول مع الوفد العراقي.

خامسا: تناول الرئيس العراقي الغداء في العبدلي ثم غادر بحفاوة كويتية تعكس اخلاق الكويتيين.

سادسا: ساهم الرئيس العراقي مشكورا في تسهيل اجراءات الجماهير الكويتية.

سابعا: اصدرت وزارة الداخلية بيانا واضحا توضیحا و ردا على بعض الاكاذيب التي تناقلتها بعض الحسابات المأجورة.

و أخيرا واجب على كل مواطن يخاف الله الانتباه من الحسابات المأجورة التي تبث الاشاعات و الاكاذيب لغايات سياسية.

المصدر
المحرر
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14 يناير، 2023
0 102 دقيقة واحدة

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