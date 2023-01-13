البيت الأبيض يحذر الكونغرس من أن رفع سقف الدين غير قابل للتفاوض

البيت الأبيض يحذر الكونغرس من أن رفع سقف الدين غير قابل للتفاوض

دعا البيت الأبيض الكونغرس الأميركي الجمعة إلى رفع سقف الدين محذرا من أنه لا ينوي التفاوض مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب للحصول على تصويت بهذا الشأن.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار “لن نتفاوض” مضيفة أن النواب الديموقراطيين والجمهوريين يتعاونون عادة على صعيد هذه المسألة “وهذا ما يجب ان يحصل”. وأكدت أن مسألة الدين يجب ألا تسيّس.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ “إجراءات استثنائية” لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع المقبل عندما يتوقع أن تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من الكونغرس.

وأوضحت في رسالة إلى قيادة الكونغرس “الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررا لا يعوض بالاقتصاد الأميركي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي”.

وأوضحت أن من المتوقع أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف المديونية المحدد الخميس المقبل.

وكتبت في رسالتها أيضا “ما أن نصل إلى هذا السقف ستضطر الخزانة إلى اتخاذ إجراءات للحؤول دون تخلف الولايات المتحدة عن واجباتها” لكنها حذرت من أن أي إجراءات كهذه ستكون مفيدة لفترة محددة فقط لا تتجاوز الستة أشهر على الأرجح.

وتابعت تقول “لذا من الحيوي أن يتحرك الكونغرس في الوقت المناسب لرفع سقف الدين أو تعليقه”.

وبلغ المشرعون طريقا مسدودا بهذا الشأن فيما يدفع بعض الجمهوريين إلى استخدام سقف الديون وسيلة ضغط أملا بالحصول على تخفيض في الانفاق يعارضه الديموقراطيون.