الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

القضاء الأميركي يفرض على منظمة ترامب غرامة بـ1.6 مليون دولار بسبب التهرب الضريبي

13 يناير، 2023
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حكمت محكمة في نيويورك الجمعة على “منظمة ترامب” المملوكة لعائلة الرئيس السابق دونالد ترامب بدفع غرامة قصوى قدرها 1,6 مليون يورو لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية، على ما أعلن مدعي عام مانهاتن في بيان.

وجرت محاكمة مجموعة الملياردير الأميركي المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة ولا سيما بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين فيها عن مصلحة الضرائب.

المصدر
أ ف ب
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13 يناير، 2023
0 24 أقل من دقيقة

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