انفجار يرجح أنه ناتج عن تسرب للغاز يودي بستة أشخاص في شمال إيران

انفجار يرجح أنه ناتج عن تسرب للغاز يودي بستة أشخاص في شمال إيران

قتل ستة أشخاص من أسرة واحدة جراء انفجار يرجح أنه نتج عن تسرب للغاز في مبنى سكني بشمال غرب إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الجمعة.

وأوردت وكالة “إرنا” أن الانفجار وقع في مبنى سكني بمدينة بوكان ذات الغالبية الكردية في محافظة أذربيجان الغربية ليل الخميس، وأدى لانهياره.

ونقلت عن رئيس مديرية الإطفاء في المدينة رسول معروفي قوله “تم حتى الآن انتشال جثث ستة أشخاص هم طفلان ورجلان وامرأتان، وجميعهم من أسرة واحدة”، إضافة الى نقل ثلاثة أشخاص آخرين الى مراكز طبية لتلقي العلاج.

وأوضح معروفي أن أسباب الحادث قيد التحقيق، الا أن “ظروف وطريقة تدمير المبنى شبيهة بانفجار ناتج عن تسرب للغاز”.