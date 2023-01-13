وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة يوجه بترقية 137 ضابطا في “الإطفاء”

أعلنت قوة الإطفاء العام أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وجه بترقية 137 ضابطا في (الإطفاء) ممن تنطبق عليهم شروط الترقية.

وقالت القوة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن ذلك يأتي تقديرا من الشيخ طلال الخالد للجهود المخلصة لهؤلاء الضباط في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

وأشارت إلى أن الترقيات شملت 65 ضابطا من رتبة رائد إلى مقدم و72 ضابطا من رتبة مقدم إلى عقيد.