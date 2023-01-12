الكأس السوبر الإسبانية: تير شتيغن يقود برشلونة الى النهائي لملاقاة غريمه ريال مدريد

تصدى حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن لركلتين ترجيحيتين وقاد فريقه برشلونة إلى نهائي الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم بفوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي الخميس على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وضرب موعداً مع غريمه التقليدي ريال مدريد في موقعة “الكلاسيكو”.

ويدين برشلونة بتأهله إلى تير شتيغن الذي تعملق بين الخشبات الثلاث ووقف سداً منيعاً أمام هجمات بيتيس خلال المباراة، قبل أن يتصدى لركلتي خوانمي خيمينيس والبرتغالي وليام كارفاليو خلال سيناريو ركلات الترجيح.

وسجل لبرشلونة الذي تقدم مرتين مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (40) والبديل الشاب أنسو فاتي (93)، ولبيتيس الذي عادل مرتين صانع العابه الفرنسي نبيل فقير (77) وبديله لورنتسو مورون (101).

وكان ريال وصل إلى المباراة النهائية بفوزه على فالنسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1 الأربعاء.

ويخوض برشلونة المسابقة وهو في صدارة الدوري مع مسيرة شبه مثالية مع 13 فوزاً وتعادلين وخسارة، ويبدو البلاوغرانا في أفضل مرحلة خصوصاً بعد فوزهم على أتلتيكو مدريد العنيد في عقر داره 1-صفر في المرحلة الماضية.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي لعدد الانتصارات في الكأس السوبر مع 13 لقباً، ولكنه فشل في الوصول إلى المباراة النهائية في النسختين السابقتين للنظام الجديد الذي اعتمد بمشاركة 4 أندية واللتين أقيمتا في المملكة العربية السعودية (2020 و2022)، حيث خرج من الدور الاول في المناسبتين السابقتين.

في المقابل، هي المرة الثانية فقط في تاريخ بيتيس يخوض فيها غمار الكأس السوبر، بعد مغامرة أولى في عام 2005 خسرها أمام برشلونة كارليس بويول 3-صفر و1-2.

ويحتل ريال بيتيس المركز الرابع في “لا ليغا” بعد فوزه على رايو فايكانو 2-1 الأحد، ليتأخر النادي الأندلسي بفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد الثالث.

ويتألق رجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني هذا الموسم بفضل اللعب الجماعي والدفاع الصلب الذي لم يتلق سوى 13 هدفاً في 16 مباراة، منها 7 حافظ خلالها الحارس على نظافة شباكه، في ثالث أفضل خط دفاع في الدوري.

ضغط برشلونة باكراً لتسجيل هدف السبق، واعتقد انه نجح في مبتغاه بعد عرضية من البرازيلي رافينيا داخل المنطقة تابعها على الطاير بيدري وفشل الحارس التشيلي كلاوديو برافو في صدها، إلا أن حكم الفيديو المساعد “في آيه آر” أشار إلى حالة تسلل على الممرر (23).

تير شتيغن المنقذ

وانقذ الحارس تير شتيغن فريقه من هدف محقق بعدما أبعد رأسية المدافع الأرجنتيني جرمان بيتسيلا اثر ركنية نفذها الفرنسي نبيل فقير (31)، قبل أن يمرر بعد 4 دقائق البرازيلي لويز أنريكي من الجهة اليمنى كرة أرضية مرت من أمام بورخا إيغليسياس تحت ضغط المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو إلى رودري سانشيس ليبعدها من أمام الاخير القائد سيرخي روبرتو.

وفي أول محاولة خطيرة للمهاجم ليفاندوفسكي تمكن من افتتاح التسجيل بعد مجهود فردي على الجهة اليسرى للفرنسي عثمان ديمبيليه الذي تجاوز أيتور رويبال ومرر كرة داخل المنطقة سددها البولندي اصطدمت بالمدافع الإيطالي لويس فيليبي وعادت إليه ليودعها في الشباك (40).

وتعملق تير شتيغن على دفعتين بداية بعد تسديدة من سانشيس صدها بقبضتيه، لتعود الكرة إلى إنركي داخل المنطقة ليتدخل الألماني هذه المرة بقبضته اليمنى (45).

في الشوط الثاني، تابع ديمبيليه تألقه فهدد مرمى برافو بتسديدة من قدمه اليمنى (62)، قبل أن يخرج الدولي الفرنسي ويدخل فيران توريس بدلاً منه.

كما أخرج مدرب برشلونة تشافي هرنانديس لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ وزج بالمخضرم سيرجيو بوسكيتس الذي خاض مباراته الـ 700 بقميص البلاوغرانا ليدخل ضمن المراكز الثلاثة كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ النادي خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي (778) وتشافي (767).

وأدرك بيتيس التعادل بعد تمريرة من أنريكي داخل المنطقة إلى فقير الذي سدد بقدمه اليسرى أرضية خدعت الحارس تير شتيغن (77)، قبل أن يعتقد ليفاندوفسكي انه وجه الضربة القاضية بالهدف الثاني إلا أنّ “في آيه آر” اشار إلى حالة تسلل على الممرر توريس.

وتدخل تير شتيغن للابقاء على حظوظ فريقه بتصديه لتسديدة رودري سانشيس (84)، قبل أن يخرج بعد 3 دقائق رافينيا ويدخل أنسو فاتي الذي كاد يخطف هدف الفوز في الوقت القاتل بتسديدة صدها برافو (90+2).

ومع بداية الشوط الأول الإضافي، سجل فاتي هدف التقدم بعد ركلة حرة ورأسية تابعها البديل على الطاير بينية بقدمه اليسرى وجدت شباك برافو (93).

ورفع فاتي رصيده إلى 24 هدفاً في 82 مباراة بقميص برشلونة.

وعادل مورون بديل فقير النتيجة بعد لعبة مشتركة داخل المنطقة لتصل الكرة إليه بعد تسديدة من أنريكي سيطر عليها وسددها بدوره بكعب قدمه برغم مضايقة أراوخو خادعاً الحارس (101)، قبل أن يطرد الحكم البديل المكسيكي أندريس غواردادو في الدقيقة 118.