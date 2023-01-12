وزير العدل الأمريكي يعين محققا خاصا حول احتفاظ بايدن بوثائق سرية

أعلن وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند اليوم الخميس أنه عين محققا خاصا للتحقيق في العثور على وثائق سرية بحوزة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يحتفظ بها في مكانين غير مرخص بأن تبقى الوثائق السرية فيهما.

وقال غارلاند خلال كلمة خاصة عن الموضوع إن “الظروف الاستثنائية هنا تتطلب تعيين محقق خاص لهذه المسألة”.

ورأى أن “هذا التعيين يؤكد للجمهور التزام الوزارة بالاستقلالية والمساءلة في الأمور الحساسة بشكل خاص واتخاذ القرارات التي تسترشد بشكل لا يقبل الجدل بالوقائع والقانون”.

يأتي القرار بعد أن أكد مكتب المحامي الخاص للرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم أن مساعدي بايدن عثروا على وثائق جديدة تحتوي معلومات سرية في منزله بولاية ديلاوير تعود للفترة التي كان خلالها باراك أوباما رئيسا للبلاد.

وأوضح بيان للمكتب أن المساعدين عثروا على “عدد قليل” من الوثائق بعضها كان في المرآب بينما كانت ورقة أخرى في غرفة مجاورة داخل المنزل ذاته مشيرا إلى أنها كانت مع بعض الوثائق السياسية والشخصية.

وأضاف المكتب أنه يتعاون مع مصلحة الأرشيف الوطني ووزارة العدل “لضمان أن تحصل مصالح الأرشيف على السجلات بالشكل الملائم”.

وسبق أن تم العثور على وثائق “حكومية” في مركز تابع للرئيس بايدن في نوفمبر الماضي وهو ما دفع مساعدي الرئيس إلى القيام بالبحث الليلة الماضية عن وثائق جديدة في منزله بولاية ديلاوير.

وشدد بايدن على أنه يأخذ “الوثائق السرية والمواد السرية على محمل الجد.. نحن نتعاون بشكل كلي وكامل مع المراجعة التي تجريها وزارة العدل”.

وقال للصحفيين تعليقا على هذه القضية إن محاميه “أخبروا وزارة العدل على الفور واتخذوا الترتيبات اللازمة لكي تحصل الوزارة العدل على الوثائق”.

وكان وزير العدل الأمريكي قد عين في نوفمبر الماضي محققا خاصا للتحقيق في احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية بمقر إقامته في ولاية فلوريدا.