حكيمي وصلاح مرشحان لجائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2022.

وضمت القائمة 14 لاعباً بينهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوّج بكأس العالم مؤخراً مع منتخب بلاده ومواطنه جوليان ألفاريز والمصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.

كما تواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي توج بالنسخة الماضية من الجائزة عن عام 2021.

ويبدأ التصويت على اختيار الأفضل بداية من اليوم، الخميس 12 يناير 2023. ويقام الحفل في 27 فبراير المقبل.

وتمثل أصوات الجماهير 25% من النتيجة النهائية التي تعتمد أيضاً على اختيارات الصحفيين وقادة منتخبات العالم.

وجاءت الأسماء كالتالي:

ليونيل ميسي (الأرجتتين)

جوليان ألفاريز (الأرجنتين)

كريم بنزيما (فرنسا)

كيليان مبابي (فرنسا)

نيمار (البرازيل)

فينيسوس جونيور (البرازيل)

إرلينج هالاند (النرويج)

أشرف حكيمي (المغرب)

لوكا مودريتش (كرواتيا)

محمد صلاح (مصر)

روبرت ليفانودفسكي (بولندا)

كيفين دي بروين (بلجيكا)

جود بيلنجهام (إنجلترا)

ساديو ماني (السنغال)