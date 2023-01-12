استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال جنوب مدينة جنين

استشهد شاب فلسطيني وأصيب اخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس في بلدة (قباطية) جنوب مدينة (جنين) ما يرفع عدد الشهداء منذ مساء امس الى أربعة أشخاص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الشاب حبيب كميل (25 عاما) أصيب برصاصة في الرأس ووصل الى المستشفى في حالة خطرة لكنه ما لبث ان فارق الحياة.

وبحسب مصادر طبية في مستشفى الرازي بالمدينة فان إصابة أخرى حرجة لشاب اصيب بالرصاص في الصدر ادخلت الى غرفة العمليات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة وحاصرت منزلا واقتحمته وقامت باعتقال شاب وسط مواجهات مع عشرات الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة.

وكان الفلسطينيون شيعوا اليوم جثماني الشهيدين احمد أبو جنيد في مخيم (بلاطة) بمدينة (نابلس) وسمير اصلان في مخيم (قلنديا) شمال القدس في حين احتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد سند سمامرة من بلدة (الظاهرية) القريبة من (الخليل).