خليجي زين 25: السعودية تودّع البطولة بخسارة أمام عمان

تأهل منتخبا العراق وعمان اليوم الخميس إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد فوز الأول على اليمن (5-0) والثاني على السعودية (2-1) ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وعلى استاد (البصرة) الدولي اكتسح المنتخب العراقي نظيره اليمني بخمسة أهداف نظيفة افتتحها اللاعب مصطفى ناظم بالدقيقة 40 وأمجد عطوان بالدقيقة 64 وأيمن حسين بالدقيقتين 74 و75 فيما اختتم الأهداف اللاعب حسين علي بالدقيقة 88 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بنفس التوقيت استطاع المنتخب العماني حجز بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين لهدف سجلهما اللاعب المنذر العلوي بالدقيقة 34 وحارب السعدي بالدقيقة 84 فيما سجل للسعودية اللاعب تركي العمار بالدقيقة 41.

وتأهل فريقا العراق وعمان لنصف النهائي من المجموعة الاولى بعد حصدهما سبع نقاط حيث اتى العراق بالمركز الاول بفارق الاهداف عن عمان فيما حصلت السعودية على المركز الثالث بثلاث نقاط وقبع اليمن بالمركز الاخير دون رصيد من النقاط.

ويستكمل غدا الجمعة عقد الدور نصف النهائي اذ ستلعب مباريات الجولة الاخيرة من المجموعة الثانية بين الكويت والبحرين في حين تواجه قطر الامارات.