الأسد يقول إن اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء “الاحتلال”

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس، وفق بيان صادر عن الرئاسة، أن اللقاءات السورية التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على انهاء “الاحتلال”، اي التواجد العسكري التركي، “حتى تكون مثمرة”، في أول تعليق له على التقارب بين الدولتين بعد قطيعة استمرت 11 عاماً.

والتقى نهاية الشهر الماضي، وزيرا الدفاع التركي والسوري في موسكو، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، كما من المفترض أن يعقد قريباً لقاء على مستوى وزراء الخارجية.