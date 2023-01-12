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ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الافتتاح بعد صدور بيانات التضخم

12 يناير، 2023
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استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الخميس على ارتفاع، مع تقييم بيانات التضخم الأخيرة. 

وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6.5% في شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي، مقابل 7.1% في نوفمبر السابق له. 

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في ديسمبر، مقابل صعود 0.1% في نوفمبر، ليتوافق مع توقعات المحللين. 

وفي بيانات منفصلة، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 205 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير، مقابل توقعات بتسجيل 216 ألفاً. 

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 72 نقطة ليصل إلى 34.045 ألف نقطة في الساعة 5:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. 

كما زاد “S&P 500” بنحو 0.2% أو 8 نقاط عند 3977 نقطة، وارتفع “ناسداك” بنسبة 0.3% ما يعادل 30 نقطة إلى 10.961 ألف نقطة. 

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12 يناير، 2023
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